 Rob-Invest
Задизайнен, разработан и поддерживается REJI
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+7 (3452) 91-79-83

Робот консультант

для автоматической торговли на валютных парах

Инвестируйте от 100 $ и получайте доход!

Почему мы лучшие:

Мы опережаем наших конкурентов в спектре настроек и функциональности робота

Почему мы лучшие:

В нашей тех.поддержке у всех есть опыт работы на форекс более 7 лет, опыт управления инвесторскими счетами более 500.000$, плюс сам советник разрабатывался и модернизировался 5 лет

Просто использовать для личных целей!

О нас

Проще не бывает

Мы создали автоматизированного торгового робота для рынка Forex.

Это программа которая торгует на валютных парах по намеченной стратегии, без вмешательства со стороны трейдера.

Мы устанавливаем торгового советника на существующую платформу MetaTrader4 или MetaTrader5.

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Для кого наш робот?

Робота покупают опытные трейдеры, чтобы:
  • Разгрузить свой рабочий день
  • Экономить время на анализ рынка
  • Не терять прибыль во время обучения (для новичков)
  • Не делить прибыль с наемными трейдерами
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Профессиональный подход

Мы отправляем к вам домой робота на флэш карте. Rob-Invest это математический алгоритм, написанный в редакторе MetaQuotes, основанный на графических индикаторах. Настройка робота происходит исходя из пожеланий и стратегии клиента. Вы можете контролировать то, как часто будет совершаться вывод денег.

Если у вас нет опыта или нет пожеланий и стратегии, мы устанавливаем стандартные настройки с доходностью около 5% в месяц.

Один раз в 2 недели наша служба поддержки с вами связывается, для проверки советника, обновления при выходе новой версии или изменения алгоритма. Или же Вы сами можете нам позвонить и посоветоваться по поводу изменения настроек.

Служба поддержки

В нашей службе поддержки у всех членов команды есть опыт работы на рынке Forex более 5 лет, а так же опыт управления инвесторскими счетами на сумму более 500.000$

Именно позвонив нам вы сможете получить ответ на любой вопрос +7 (3452) 91-79-83 и начать зарабатывать.

Так же, сама программа разрабатывалась и модернизировалась более 5 лет лучшими специалистами в своей области.

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Кто такой брокер, а кто такие мы?

Брокер — юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем. Он является специалистом в определённых областях и владеет большим объёмом информации о сделках.

Rob-Invest - автоматизированный торговый советник для торговли на рынке Forex. Это программа подачи заявок брокеру без вмешательства со стороны трейдера.
Изначально мы планировали создать робота «для себя», но поняли, что если мы будем получать больше отзывов и мнений о советнике, то усовершенствовать его можно гораздо быстрее.
Наша задача - ваш доход!

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Документация

  • Лицензионное соглашение
  • Уведомление о рисках
  • Публичная оферта
  • Руководство пользователя
  • Политика защиты данных

Rob Invest уже готов приносить вам деньги. Начнём?

Какие ваши инвестиционные цели?
Можно выбрать несколько вариантов
На какой срок вы готовы вложить деньги (лет)?
0 10
Сколько вы тратите в месяц?
В среднем за последние 12 месяцев
0 10 000 000
Какую часть доходов вы тратите?
В среднем за последние 12 месяцев
0 100%
Мы с вами свяжемся
Наши специалисты проинформируют Вас на 100%
Продолжая, вы подтверждаете своё согласие с условиями пользовательского соглашения.

Как происходит установка

После получения робота вы можете позвонить в нашу службу поддержки по номеру +7 (3452) 91-79-83

Наш менеджер проведет вам полную инструкцию по открытию и пополнению счета, приобретению VPS-сервера, для того чтобы не нагружать компьютер.

Так же в случае нежелания заморачиваться с техническими тонкостями, мы предлагаем подключиться к вашему компьютеру и сделать все за вас быстро и качественно.

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Отзывы

Владимир Предприниматель

Работаю с этой компанией не первый год. Сотрудники граммотные, помогут, подскажут, посоветуют как лучше. В целомочень доволен, вложения окупились быстро, будем сотрудничать дальше!

Марина Домохозяйка

Я купила робота. Долго сомневалась, искала подводные камни.... Очень быстро мне его подключили и настроили. Ура! Он заработал! Прошел месяц. Результаты выше ожиданий. Несомненная прибыль. Особенно хочется отметить службу техподдержки. Ни один мой звонок, ни одно сообщение не осталось без ответа. Если в момент звонка все были заняты, то быстро перезванивали, проверяли настройки, объясняли мне, что происходит, дображелательно отвечали на все вопросы. Большое спасибо!

Константин Предприниматель

Спасибо команде Rob-Invest! Теперь у меня больше свободного времени и появился хороший пассивный доход

Александр Программист

Активная, грамотная (почти совпадают аналитические прогнозы по рынку форекс с реальной картиной), быстро отзывающаяся (в течении нескольких часов уже видишь результа своего вопроса или предложения, даже ночью или в выходные занимаются встающими задачами по обслуживанию робота) команда поддержки.

Тарифы

Rob-Advisor
  • Premium-поддержка на 1 месяц
  • Функция хеджирования
  • Наличие трейлинг-стопа
Заказать 30.000 ₽
Krypton
  • Premium-поддержка на 1 месяц
  • Учитывает фундаментальные данные
  • Обновленные индикаторы
Заказать 40.000 ₽
Premium-поддержка
4.000 ₽
1 месяц
Заказать
Premium-поддержка
20.000 ₽
6 месяцев
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Premium-поддержка
30.000 ₽
12 месяцев
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Контакты

+7 (3452) 91-79-83 info@rob-invest.ru Время работы с ПН. по ПТ.
с 09:00 по 18:00 МСК
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