Робот консультант

Инвестируйте от 100 $ и получайте доход!
Мы опережаем наших конкурентов в спектре настроек и функциональности робота
В нашей тех.поддержке у всех есть опыт работы на форекс более 7 лет, опыт управления инвесторскими счетами более 500.000$, плюс сам советник разрабатывался и модернизировался 5 лет
Мы создали автоматизированного торгового робота для рынка Forex.
Это программа которая торгует на валютных парах по намеченной стратегии, без вмешательства со стороны трейдера.
Мы устанавливаем торгового советника на существующую платформу MetaTrader4 или MetaTrader5.Подробнее
Мы отправляем к вам домой робота на флэш карте. Rob-Invest это математический алгоритм, написанный в редакторе MetaQuotes, основанный на графических индикаторах. Настройка робота происходит исходя из пожеланий и стратегии клиента. Вы можете контролировать то, как часто будет совершаться вывод денег.
Если у вас нет опыта или нет пожеланий и стратегии, мы устанавливаем стандартные настройки с доходностью около 5% в месяц.
Один раз в 2 недели наша служба поддержки с вами связывается, для проверки советника, обновления при выходе новой версии или изменения алгоритма. Или же Вы сами можете нам позвонить и посоветоваться по поводу изменения настроек.
В нашей службе поддержки у всех членов команды есть опыт работы на рынке Forex более 5 лет, а так же опыт управления инвесторскими счетами на сумму более 500.000$
Именно позвонив нам вы сможете получить ответ на любой вопрос +7 (3452) 91-79-83 и начать зарабатывать.
Так же, сама программа разрабатывалась и модернизировалась более 5 лет лучшими специалистами в своей области.Подробнее
Брокер — юридическое или физическое лицо, выполняющее посреднические функции между продавцом и покупателем. Он является специалистом в определённых областях и владеет большим объёмом информации о сделках.
Rob-Invest - автоматизированный торговый советник для торговли на рынке Forex. Это
программа подачи заявок
брокеру без вмешательства со стороны трейдера.
Изначально мы планировали создать робота «для себя», но поняли, что если мы будем получать больше отзывов и мнений о советнике, то усовершенствовать его можно гораздо быстрее.
Наша задача - ваш доход!
После получения робота вы можете позвонить в нашу службу поддержки по номеру +7 (3452) 91-79-83
Наш менеджер проведет вам полную инструкцию по открытию и пополнению счета, приобретению VPS-сервера, для того чтобы не нагружать компьютер.
Так же в случае нежелания заморачиваться с техническими тонкостями, мы предлагаем подключиться к вашему компьютеру и сделать все за вас быстро и качественно.Подробнее
Работаю с этой компанией не первый год. Сотрудники граммотные, помогут, подскажут, посоветуют как лучше. В целомочень доволен, вложения окупились быстро, будем сотрудничать дальше!
Я купила робота. Долго сомневалась, искала подводные камни.... Очень быстро мне его подключили и настроили. Ура! Он заработал! Прошел месяц. Результаты выше ожиданий. Несомненная прибыль. Особенно хочется отметить службу техподдержки. Ни один мой звонок, ни одно сообщение не осталось без ответа. Если в момент звонка все были заняты, то быстро перезванивали, проверяли настройки, объясняли мне, что происходит, дображелательно отвечали на все вопросы. Большое спасибо!
Спасибо команде Rob-Invest! Теперь у меня больше свободного времени и появился хороший пассивный доход
Активная, грамотная (почти совпадают аналитические прогнозы по рынку форекс с реальной картиной), быстро отзывающаяся (в течении нескольких часов уже видишь результа своего вопроса или предложения, даже ночью или в выходные занимаются встающими задачами по обслуживанию робота) команда поддержки.