Робот консультант

Профессиональный подход

Мы отправляем к вам домой робота на флэш карте. Rob-Invest это математический алгоритм, написанный в редакторе MetaQuotes, основанный на графических индикаторах. Настройка робота происходит исходя из пожеланий и стратегии клиента. Вы можете контролировать то, как часто будет совершаться вывод денег.

Если у вас нет опыта или нет пожеланий и стратегии, мы устанавливаем стандартные настройки с доходностью около 5% в месяц.

Один раз в 2 недели наша служба поддержки с вами связывается, для проверки советника, обновления при выходе новой версии или изменения алгоритма. Или же Вы сами можете нам позвонить и посоветоваться по поводу изменения настроек.